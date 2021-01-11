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Общество

Нарушение закона о страховании пресекла прокуратура в Новосокольническом районе

Прокуратура Новосокольнического района пресекла нарушение законодательства об обязательном пенсионном страховании в образовательном учреждении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Организация, расположенная на территории района, в период с июля 2018 года по январь 2020 года производила начисление и уплату страховых взносов по пенсионному страхованию в отношении работника, который фактически не работал в учреждении. Его заработная плата передавалась руководителю учреждения для оплаты транспортных расходов.

По иску прокурора суд обязал образовательное учреждение предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения для корректировки суммы начисленных страховых взносов и исключения периода работы данного работника из страхового стажа, дающего право на получение пенсии. Также необходимо предоставить в налоговый орган уточненный расчет по страховым взносам для корректировки суммы начисленных страховых взносов в отношении фиктивно трудоустроенного лица за указанный период.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение суда законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Новосокольнического района.

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