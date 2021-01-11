Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»

10:33, 11 января 2021, ПАИ

В 2021 году Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки». Об этом сообщает туристический портал Псковской области со ссылкой на заместителя начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марию Булатову.

Она подчеркнула, что в 2021 году продолжатся работы в рамках проекта Baltic Sea Food («Содружество стран Балтийского региона»).

По словам Марии Булатовой, ещё в 2020 году Псковской области, которая в этом проекте представляет Россию, поступило предложение участвовать в большом проекте, который на русский язык переводится как «Балтийская еда от фермы до вилки». Этот проект предполагает развитие и продвижение балтийской аутентичной еды, развитие гастрономического туризма.