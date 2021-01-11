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Общество

«Корень зла»: псковичка пожаловалась губернатору на несоблюдение кинотеатром «Смена» карантинных мер

Фото: Дарья Хваткова

Жительница Пскова пожаловалась губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на несоблюдение кинотеатром «Смена» развлекательного комплекса «Волшебный город» обязательных условий работы в период пандемии коронавируса. Сообщение размещено на сайте губернатора Псковской области.

По словам женщины, она посетила кинотеатр «Смена» 2 января, решив посмотреть фильм «Последний Богатырь: Корень зла» в 12:25. Билеты, как отметила женщина, продавались в соответствии с требованиями, когда наполняемость зала не должна превышать 50%, и рассадка обязана быть шахматной. 

«Когда мы пришли и расселись в кинозале - так оно и было. Но после того, как закончилась реклама перед показом фильма, администраторы впустили в зал дополнительный народ и предложил занять свободные места, после чего зал был заполнен, по ощущениям, на 100%. Ни одного свободного места я не заметила», - написала псковичка.

После окончания сеанса женщина обратилась к администратору, которая опровергла полную заполняемость зала. «Кроме того, не соблюдался масочный режим в кинозале. Особенно теми, кого запустили дополнительно. Люди уже входили в зал без масок. Прошу разобраться в сложившейся ситуации», - добавила обеспокоенная горожанка.

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