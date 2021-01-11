6,7 млрд рублей направлено на соцподдержку жителей Псковской области в 2020 году

11:58, 11 января 2021, ПАИ

В 2020 году в Псковской области на социальную поддержку отдельных категорий граждан было направлено 6,7 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В региональном комитете по социальной защите пояснили, что увеличение связано с предоставлением новых социальных выплат. В частности, речь идет о региональной социальной доплате к пенсии, ежемесячных выплатах на первого ребенка до достижения возраста трех лет и детей от 3 до 7 лет. Так, на предоставление ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет направлено 1,2 млрд рублей. Соцподдержку в размере 5,5 тыс. рублей получали около 17 тысяч семей Псковской области.

Более 530 млн рублей выделено на ежемесячные пособия семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка — 4,5 тысячи получателям этой выплаты в 2020 году было положено более 11 тыс. рублей. Еще 490 млн рублей ежемесячных пособий получили многодетные семьи.

Свыше 2,5 тыс. семей получили по 20 тыс. рублей из средств регионального материнского капитала на приобретение определенных категорий товаров. На эти цели потрачено порядка 55 млн рублей.

Кроме того, во время действия на территории Псковской области ограничительных мероприятий в апреле и мае государственная социальная помощь в размере 5 тыс. рублей оказана 42,2 тыс. малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в возрасте 65 лет и старше. Общий объем затраченных средств составил более 420 млн рублей.

На оказание жителям региона государственной социальной помощи на основании соцконтракта израсходовано 600 тыс. рублей из средств областного бюджета. В 2021 году Псковская область получит деньги на выплату соответствующих субсидий из федерального бюджета.

В рамках обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году в Псковской области приобретено 413 квартир.