Псковичам рассказали, как удобно оформить меры поддержки

13:28, 19 ноября 2026, ПАИ

Большинство мер поддержки семей, как и иных категорий, можно оформить дистанционно: за небольшим исключением, сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области Регина Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 19 ноября.

Единое пособие, ежегодную семейную выплату, материнский капитал и другие пособия можно получить через «Госуслуги». Также работают клиентские службы отделения СФР и МФЦ. «Вариантов много, сейчас это очень удобно и максимально просто», – рассказала Регина Яковлева.

По единому пособию для многодетных семей с превышением дохода перерасчёт идёт автоматически (если это единственная причина отказа), заявление не требуется. Если в семье растут дети, на которых получают единое пособие, и рождается ещё один ребёнок, пособие также назначается проактивно: обращаться не надо. «Выплата будет назначена проактивно в том же размере и на тот же срок, как была назначена на старших детей», – пояснила Регина Яковлева.