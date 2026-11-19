Делегация Псковской области приняла участие в конференции по реабилитации инвалидов в Москве
В Москве состоялась ежегодная Всероссийская конференция «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов». Псковскую область на мероприятии представляют заместитель министра социальной защиты региона Татьяна Николаева и директор ГБУСО «Социальный городок» Ольга Семенкова. Об этом ПАИ сообщили в профильном министерстве.
Эта конференция – ключевая межведомственная площадка для обмена передовым опытом в сфере медико‑социальной экспертизы и реабилитации.
Главная цель конференции – обсудить актуальные вопросы развития системы помощи людям с инвалидностью. В центре внимания специалистов три ключевых направления: совершенствование межведомственного взаимодействия, внедрение современных подходов и технологий в реабилитационную практику и повышение доступности и качества абилитационных услуг.
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