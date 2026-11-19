С начала года в Псковской области выдали 1600 сертификатов на маткапитал

15:52, 19 ноября 2026, ПАИ

С начала 2007 года отделение Социального фонда России по Псковской области оформило около 60 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них 1,6 тысячи – в 2026 году. Об этом сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области Регина Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 19 ноября.

По её словам, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную часть пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью, а также на ежемесячную выплату из материнского капитала до достижения ребёнком трёх лет для семей с невысокими доходами.

Регина Яковлева отметила, что сертификат оформляется проактивно: после регистрации рождения ребёнка решение приходит автоматически. Исключение составляют особенные случаи, например если дети родились за пределами России. В таком случае необходимо подавать заявление.

Если право на материнский капитал ранее не возникало, то при рождении третьего или последующего ребёнка семья получает полную сумму – 963 243 рубля (по данным на 2026 год). В следующем году сертификат будет проиндексирован. Семьи с одним ребёнком ограничены суммой 728 921 рубль, а при рождении второго ребёнка после получения маткапитала на первого доступна только доплата 234 321 рубль.

Спикер также сообщила, что остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей можно забрать единовременно по заявлению.