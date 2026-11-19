Псковичам разъяснили правила назначения пособия по уходу за ребёнком до полутора лет

15:02, 19 ноября 2026, ПАИ

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет назначается многодетным и немногодетным семьям на общих основаниях, сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области Регина Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 19 ноября.

По её словам, для многодетной матери само по себе наличие нескольких детей не меняет правила: выплата на каждого ребёнка до полутора лет назначается на общих основаниях, а многодетность не даёт каких-то особых, отдельных сумм сверх федеральных норм.

Оформить пособие может не только мама, но и папа, бабушка или другой родственник, который фактически ухаживает за малышом и взял отпуск по уходу. Если за одним ребёнком ухаживают двое, например мама и папа, право на пособие есть только у одного – необходимо выбрать, кому это делать выгоднее.

Для работающих родителей размер выплаты составляет 40 % от среднего заработка за два календарных года, предшествующих отпуску. При этом есть минимум и максимум: с 1 февраля 2026 года минимум – 10 837 рублей, максимум – 83 021 рубль. Для неработающих назначается фиксированная сумма, в 2026 году – 10 837 рублей.

Если в семье несколько детей до полутора лет и за каждым оформлен отпуск по уходу, пособия суммируются, уточнила Регина Яковлева. Но есть лимит: суммарно выплата не может превышать 100 % среднего заработка родителя. Как отметила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области, если многодетная мама выйдет на работу даже на неполный день или удалённо, право на пособие сохранится.