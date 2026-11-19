Более семи тысяч родителей в Псковской области оформили ежегодную семейную выплату

13:21, 19 ноября 2026, ПАИ

Право на ежегодную семейную выплату имеют родители двух и более детей до 18 лет, а при очном обучении – до 23 лет, сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области Регина Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ. В этом году выплату в Псковской области оформили более 7,5 тысячи родителей. Средний её размер составил 30 тысяч рублей.

Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Для Псковской области в 2026 году предельный среднедушевой доход составляет 26 334 рубля на человека. Также важно отсутствие задолженности по алиментам, а заявители должны были работать в предыдущем году. Правило нулевого дохода здесь не применяется, уточнила Регина Яковлева. Важен сам факт наличия дохода от трудовой деятельности.

Оформить выплату могут оба родителя, в том числе находящиеся в разводе, если они соответствуют условиям. При назначении семейной выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости. Для многодетных действует та же льготная имущественная планка, что и по единому пособию.

Ежегодная семейная выплата заработала с 1 июня 2026 года, приём заявлений шёл до 30 сентября. Государство возвращает работающим родителям часть уплаченного НДФЛ: налог пересчитывается по ставке 6 % вместо 13 %, а разница возвращается семье. Выплата ежегодная, поэтому тем, кто не успел подать заявление, специалисты СФР подскажут порядок подачи в следующем периоде.