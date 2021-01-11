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Общество

Почти 30 км Гдовской трассы отремонтируют в 2021 году

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В 2021 году отремонтируют почти 30 км Гдовской трассы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Заключен контракт на ремонт двух участков автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье общей протяженностью 22,2 км. Документ подписали заказчик ремонта Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой». Еще один отрезок Гдовской трассы длиной 7,3 км «Псковавтодор» приведет в порядок собственными силами. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году обновят 29,5 км дороги. Общая стоимость работ составит около 567 млн рублей. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

«АБЗ-Дорстрой» до 14 сентября восстановит покрытие с 86-го по 100-й км (в зону ремонта попадают населенные пункты Гдовского района Залахтовье, Спицино, Замогилье и Рубцовщина) и на объезде города Гдова с 114-го по 123-й км. «Псковавтодор» отремонтирует дорогу с 34-го по 41-й км: между деревней Заклинье и селом Середка Псковского района.

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В ходе подготовительных работ дорожники расчистят площади от кустарника и деревьев, проведут планировку откосов и дна кювета, срежут изношенное покрытие. В рамках ремонта в местах пучин (деформация и разрушение дорожной одежды в виде бугров и сетки трещин в результате пучинообразования) заменят дорожную одежду. Подрядчики также восстановят укрепленную часть обочин и виражей, выполнят устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16НТ на граните. В качестве верхнего слоя будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Ведомостью работ также предусмотрен ремонт пересечений и примыканий, укрепление обочин, ремонт искусственных сооружений – моста через реку Тороховка и водопропускных труб. Кроме того, приведут в порядок автобусные остановки, оборудуют их пандусами и тротуарами, установят скамьи, урны, автопавильоны. Для безопасности дорожного движения восстановят сигнальные столбики, нанесут разметку термопластиком.

Автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет 12 м, проезжей части – 7 м, укрепленных обочин – 2,5 м. В 2019 году доведена до нормативного состояния 23,2 км, в 2020 году - 31,6 км трассы. К 2024 году дорога будет обновлена на всем ее протяжении на территории региона и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23.

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