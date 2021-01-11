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Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей в рамках январских приемов граждан

В январе депутаты разных уровней фракции «Единая Россия», в числе которых – координаторы партийных проектов, проведут приемы граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9). В условиях пандемии коронавируса прием граждан проводится дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.

12 января прием проведут депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов. На 13 января разговор с псковичами запланировали депутат областного Собрания Лидия Драгунова и депутат городской Думы Григорий Стороненков.

Председатель регионального парламента Александр Котов и депутат городской Думы Ольга Федорова рассмотрят просьбы и предложения граждан 14 января.

Депутат областного Собрания Виктор Антонов и депутат гордумы Сергей Колосов проведут дистанционный прием граждан 19 января.

Депутат Псковской городской Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Неваленная готова пообщаться с псковичами 20 января.

На вопросы псковичей 21 января ответят депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Владимир Яников и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

Депутат регионального парламента, координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих и депутат гордумы Сергей Гаврилов проведут прием граждан 26 января.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Константин Болотин будут общаться с псковичами 27 января.

Глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская рассмотрит просьбы и предложения граждан 28 января.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.

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