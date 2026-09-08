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Общество

День языков народов России впервые отмечается сегодня

8 сентября впервые отмечается День языков народов России. Новый праздник отмечается в 2026 году впервые – в Год единства народов России. Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала символичным появление такой даты именно в этом году.

«В гармонии традиций, языков и культур – богатство России и ее сила. Сохранение этого богатства – наша общая задача», – отметила она.

Фото: Андрей Кокшаров

Сегодня состоится всероссийский диктант «Россия – дом народов» на языках народов России.

В России проживают 193 народа (большинство из которых малочисленны и живут на ограниченной территории), они используют около 300 языков и диалектов. По данным Минпросвещения РФ, обучение на родных языках в школах и вузах ведется в 64 регионах страны – по 76 языкам. Большая часть языков коренных народов России имеет письменность, на них функционируют печатные и электронные СМИ. Но ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, нехваткой педагогов, владеющих этим языком. У многих диалектов остались единицы носителей. Например, у ительменского и медновского алеутского сегодня всего по одному компетентному носителю. В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков. Поэтому главная идея праздника – укрепить статус каждого языка и диалекта, существующих на территории страны, подчеркнуть их важность в культурном коде нации и стимулировать их изучение и сохранение.

Дата 8 сентября для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день родился выдающийся аварский поэт Расул Гамзатов, который создавал произведения не только на своем родном языке, но и на русском, переводил на аварский язык классическую и современную русскую литературу, и чьё творчество стало символом межкультурного диалога.

5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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