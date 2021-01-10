Ввоз крупной партии санкционных груш пресекли в Псковской области

16:27, 11 января 2021, ПАИ

В Псковской области пресечена попытка ввоза крупной партии санкционной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Грузовой автомобиль марки «Даф», на котором гражданин России пытался незаконно ввезти в страну крупную партию груш, подпадающих под российское продовольственное эмбарго, задержали в районе населенного пункта Долосцы. 37-летний мужчина перевозил в своем транспортном средстве более 13 тонн плодоовощной продукции неизвестного происхождения. Необходимых товарно-сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов на перемещаемый груз у него не было.

Водитель рассказал, что хотел продать груши в одном из российских регионов. По предварительной оценке, их стоимость составила более 1,5 млн рублей.

Задержанная партия передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.