Более полумиллиона рублей украли мошенники у псковичей в новогодние праздники

17:44, 11 января 2021, ПАИ

В период новогодних праздников в Псковской области мошенники украли у жителей региона более 500 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 4 января 40-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы для предотвращения незаконного списания злоумышленниками денежных средств горожанке необходимо срочно перечислить их на «безопасный счет». И в итоге под этим предлогом незнакомец украл у женщины 140 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, возбуждено уголовное дело.

8 января жертвой дистанционного мошенничества стал также 41-летний житель Псковского района. Злоумышленник под видом банковского сотрудника позвонил ему и заявил, что мошенники якобы намереваются оформить на него кредит. Мужчина поддался на эту уловку и в результате у него списали около 400 тысяч рублей.

9 января в Великих Луках 72-летняя пенсионерка после телефонного общения с неизвестным доброжелателем из «банка» недосчиталась около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.