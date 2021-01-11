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Общество

Комитет по культуре Псковской области взял на рассмотрение жалобу псковички о несоблюдении противоэпидемических мер кинотеатром «Смена»

По жалобе псковички будет проведена проверка. Фото Дарья Хваткова

 

Жительница Пскова Маргарита Наруксберг  пожаловалась губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на несоблюдение кинотеатром «Смена» развлекательного комплекса «Волшебный город» обязательных условий работы в период пандемии коронавируса. Сообщение было размещено на сайте губернатора Псковской области.

ПАИ об этом писало ранее. В частности, сообщалось, что кинотеатр не соблюдал расстояние между зрителями при рассадке в зале.

На сайте губернатора появился ответ председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой: «В кратчайшее время будет осуществлена соответствующая проверка деятельности кинотеатра в части соблюдения указа губернатора области. О результатах проверки вам будет сообщено дополнительно».

Кроме того, Жанна Малышева поблагодарила псковичку за принципиальную гражданскую позицию и неравнодушное отношение.

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