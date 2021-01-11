Комитет по культуре Псковской области взял на рассмотрение жалобу псковички о несоблюдении противоэпидемических мер кинотеатром «Смена»

20:39, 11 января 2021, ПАИ

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Жительница Пскова Маргарита Наруксберг пожаловалась губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на несоблюдение кинотеатром «Смена» развлекательного комплекса «Волшебный город» обязательных условий работы в период пандемии коронавируса. Сообщение было размещено на сайте губернатора Псковской области.

ПАИ об этом писало ранее. В частности, сообщалось, что кинотеатр не соблюдал расстояние между зрителями при рассадке в зале.

На сайте губернатора появился ответ председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой: «В кратчайшее время будет осуществлена соответствующая проверка деятельности кинотеатра в части соблюдения указа губернатора области. О результатах проверки вам будет сообщено дополнительно».

Кроме того, Жанна Малышева поблагодарила псковичку за принципиальную гражданскую позицию и неравнодушное отношение.