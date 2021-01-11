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Общество

ВИДЕО. Машинист московского метро успел остановить поезд перед упавшим на рельсы ребёнком

Фото РИА Новости/ © Aborisov

 

Сегодня машинист московского метро увидел, что подросток впереди упал на рельсы, и успел затормозить, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Станция метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии. Прибывает поезд, и прямо перед ним на пути падает девятилетний школьник. Он засмотрелся в телефон. 

Реакция машиниста мгновенная – резкое торможение. Сначала даже кажется, что состав остановился слишком поздно. Но всё в порядке, и ребёнка достали. Сейчас он в больнице. Ему реально повезло. 

Мальчик упал на рельс, а его ноги – под перроном, где рельс под напряжением. 

Просто чудо, что он остался жив. В департаменте транспорта города Москвы сообщили, что машиниста теперь ждёт награда. Вызволить ребёнка ему помог старшина полиции.

 

 

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