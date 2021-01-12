В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку

08:28, 12 января 2021, ПАИ

В Пскове зоозащитники ищут дом котятам, найденным возле мусорных баков в Любятово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Волонтёры отметили, что животные однозначно были домашними, но по каким-то причинам их выбросили. «В жуткий холод. На улицу…Котята немного простужены. Не чихают, но глазки потекли. Особенно у «вислоушки». Пушистый черный с серым пухом, вислоушка гладкошерстная», - рассказали в «Зоозащите».

Оба котёнка — девочки. Им около 2 месяцев. Животные проходят необходимую обработку, осваивают лоток. «Ищем дом и надежных хозяев, которые смогут подлечить своего нового питомца», - добавили в Зоозащите и пообещали льготную стерилизацию от организации.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89113623125.