Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры

09:22, 12 января 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Котов отметил, что прокуратура является одним из ключевых звеньев государственной системы. Этот статус определяется объёмом и важностью задач, стоящих перед ведомством. Органы прокуратуры призваны обеспечить верховенство закона и соблюдение прав граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

«Деятельность прокуратуры многогранна: координация усилий всех правоохранительных органов в борьбе с преступностью, надзор за точным и единообразным исполнением законов, выполнение правозащитной функции. Несмотря на безусловную значимость всех направлений работы, защита социальных прав граждан является приоритетом в работе органов прокуратуры – благодаря прокурорскому реагированию реальную помощь получили тысячи людей. На особом контроле прокуратуры были и остаются вопросы соблюдения трудового законодательства, борьбы с коррупцией, государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров», - отметил спикер Собрания.

Он пожелал сотрудникам прокуратуры Псковской области и ветеранам крепкого здоровья и успехов в работе. «Уверен, что вы и впредь будете чётко и профессионально исполнять свои служебные обязанности во имя торжества законности и благополучия граждан», - подытожил Александр Котов.