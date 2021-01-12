Свыше 30 тысяч нарушений выявили прокуроры Псковской области в 2020 году

09:32, 12 января 2021, ПАИ

В 2020 году прокуроры Псковской области выявили свыше 30 тысяч нарушений федерального законодательства в различных сферах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной прокуратуры, с целью устранения выявленных нарушений внесено более 8 тысяч актов прокурорского реагирования.

К различным видам ответственности привлекли более 3 тысяч должностных лиц. По материалам общенадзорных проверок возбуждено 90 уголовных дел.

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки особое внимание уделялось вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. По результатам рассмотрения планов проверок на 2021 год органы прокуратуры области отклонили свыше 400 контрольных мероприятий.

Также прокуроры активно участвовали в процессе формирования региональной и муниципальной нормативной правовой базы. Предметом особого внимания оставалась защита трудовых прав граждан. В результате мер, принятых органами прокуратуры области, в 2020 году погашены долги по заработной плате в сумме свыше 106 млн рублей.

В прошедшем году прокуроры добились приобретения за счет всех источников финансирования более 400 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В прокуратуре добавили, что по-прежнему в центре внимания находились вопросы соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.

Принимались меры по обеспечению действенного надзора в сфере экономики. Во взаимодействии с правоохранительными, контролирующими и иными уполномоченными органами прокуроры организовали мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, содержания и ремонта дорог.

Последовательная реализация на территории области программы борьбы с преступностью в целом способствовала снижению на 44% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также удалось добиться сокращения числа квартирных краж, грабежей, разбоев, поджогов и ряда иных преступлений.

Улучшилась раскрываемость особо опасных видов преступных посягательств. Общими усилиями правоохранительных органов области удалось пресечь более 100 преступлений коррупционной направленности.

Регулярно проводились координационные совещания руководителей правоохранительных органов области по борьбе с преступностью.