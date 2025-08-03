Жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 4 августа

11:51, 03 августа 2025, ПАИ

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 4 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночь будет без существенных осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ночью ветер – неустойчивый, слабый, днём – южный и юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление будет низким.