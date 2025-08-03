Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 4 августа

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 4 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночь будет без существенных осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ночью ветер – неустойчивый, слабый, днём – южный и юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление будет низким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2025

Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
03 августа 2025

Об истории Варлаамовского угла рассказал псковский губернатор
03 августа 2025

Конверт к 100-летию города Дно выпустила «Почта России»
03 августа 2025

Псковский губернатор поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
03 августа 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
03 августа 2025

Дно празднует 100-летие со дня присвоения статуса города
03 августа 2025

Жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 4 августа
03 августа 2025

«Железный град» в Изборске

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...