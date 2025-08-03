Дно празднует 100-летие со дня присвоения статуса города

12:38, 03 августа 2025, ПАИ

100-летие со дня присвоения статуса города празднуют жители Дно сегодня, 3 августа.

С праздником жителей поздравил глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

«Поздравляю вас с нашим общим большим праздником – Днём города, который в этом году особенный: мы отмечаем 100-летие со дня присвоения Дно статуса города», – отметил он в своём Telegram-канале.

«Эта дата объединяет многие поколения дновцев, даёт повод для гордости за наш край, за нашу любимую малую родину. Я желаю всем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия, пусть каждый день, прожитый в нашем городе, приносит радость», – подчеркнул Владимир Цветков.

Отдельные слова поздравлений он адресовал железнодорожникам, которые отмечают сегодня профессиональный праздник: «Желаю всем, кто связал свою судьбу с железной дорогой, и ныне работающим железнодорожникам, и ветеранам отрасли, всего самого наилучшего! Спасибо вам за преданность профессии!».

«Пусть сегодняшний день ещё больше объединит нас всех чувством гордости за наш любимый город Дно!» – заключил Владимир Цветков.

Напомним, что сегодня, 3 августа, в Дно запланирована обширная культурно-развлекательная программа. В частности, перед гостями выступит основатель и автор хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин.