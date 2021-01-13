Надежда Подоплёкина рассказала, как нацпарк «Себежский» пережил каникулы без электричества

11:24, 13 января 2021, ПАИ

О том, как национальный парк «Себежский» пережил каникулы без электричества, рассказала директор нацпарка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

«Было непросто, потому что современная деревня живет от электричества, нас спасали печки-булерьяны», - отметила Наталья Подоплёкина, добавив, что пришлось отменить большую часть визитов гостей, которые планировали отдохнуть в эколого-просветительском центре «Озерявки». Однако были и те гости, которые приехали 31 декабря и уехали 10 января.

Сотрудники нацпарка во время праздников продолжали работать, дежурили по очереди.

«В этом году основная часть наших государственных инспекторов с 1 числа помогала электрикам, - отметила спикер. – У нас есть и своя линия электропередач — пришлось по пояс и по грудь в снегу расчищать электролинии и обеспечивать электрификацию наших объектов».

Оперативные данные о ситуации в нацпарке размещали в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши сотрудники выбрали ударный труд на свежем воздухе, - подчеркнула Надежда Подоплёкина. – Коллеги проявили личную инициативу и решили начать готовить наш Руднянский кордон к благоустройству».