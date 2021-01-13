Минприроды одобрило заявку нацпарка «Себежский» на 20,7 млн рублей

11:39, 13 января 2021, ПАИ

Минприроды одобрило заявку нацпарка «Себежский» на 20,7 млн рублей. Об этом заявила директор нацпарка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

По ее словам, в конце ноября 2020 года руководство подготовило учредителю — Министерству природных ресурсов РФ — заявку на 20 млн 700 тысяч рублей в рамках национального проекта «Экология» по сохранению биоразнообразия и развитию туризма. Заявку, как отметила Надежда Подоплёкина, рассмотрели оперативно и поддержали все предложения. 7 декабря Минприроды уже заключило с нацпарком соглашение по реализации планов.

«Мы покупаем небольшой экскурсионный автобус, в первую очередь, чтобы обеспечить по территории парка транспортировку маломобильных граждан. Мы будем принимать заявки для небольших групп и предлагать небольшие экскурсии по зелёной зоне. Проходимый российский автобус, который будет дооборудован специально для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли посещать территорию национального парка. Плюс багги — высокий, проходимый для небольших групп, на котором тоже будем предлагать экскурсии, чтобы люди могли полюбоваться красотами и отдохнуть на природе», - подчеркнула Надежда Подоплёкина.

Гостья эфира также рассказала, что помимо туристических маршрутов планируется обновить туристическую инфраструктуру на двух Зеленцах: озеро Зеленец Осынского участкового лесничества и озеро Зеленец Ормейского участкового лесничества.

«Весь декабрь мы готовили и проводили конкурсные процедуры и теперь заключили государственные контракты, которые должны быть реализованы к лету 2021 года. Думаю, что мы с удовольствием всех пригласим», - заверила Надежда Подоплёкина.