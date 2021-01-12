Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники

13:11, 12 января 2021, ПАИ

Заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша стал гостем проекта ПАИ-live.

Врач привел статистику по травматизму псковичей в период новогодних праздников и рассказал, что чаще всего становится причиной получения травм. А также Вадим Букша дал рекомендации псковичам, как избежать травм и переломов в зимнее время года.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.