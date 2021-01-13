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Общество

Биостанция МГУ появится в нацпарке «Себежский»

В национальном парке «Себежский» появится биологическая станция Московского государственного университета. Об этом заявила директор нацпарка Надежда Подоплекина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

По ее словам, после первоначального обследования озер на территории парка в конце 2020 года удалось договориться с кафедрой ихтиологии Московского государственного университета о том, что студенты этого вуза на площадке нацпарка будут готовить и защищать дипломные работы.

«Мы планируем здесь создать небольшую биостанцию. За 25 лет у нас существует только один список видового состава рыб по всем озёрам парка в целом. А на территории нацпарка больше 115 озёр, и по каждому из них нужно провести большие исследования. Надеемся, что мы получим разрешения и квоты, будем делать обловы, даже неводами», - сказала Подоплекина.

Сейчас, как отметила гостья эфира, подготовлены предложения по внесению изменений в положение о национальном парке, которые уже рассмотрели на научно-техническом совете. В феврале планируется направить предложения в Минприроды для рассмотрения. На пяти озерах нацпарка будет разрешено передвигаться с моторами, добавила она.

Надежда Подоплекина считает, что биостанция откроет дополнительные возможности для молодежи, школьников и студентов Псковской области.

«Мы ведь не просто так придумали тропы, мы хотим рассказать про те профессии, которые есть на особо охраняемых природных территориях. И благодаря появлению эколого-просветительских биостанций вы сможете не просто приехать погулять по национальному парку, отдохнуть у костра, вы сможете принять участие в работе совместно с ихтиологами, и, может, это будет каким-то открытием. Особенно важно для старшеклассников, для молодежи — узнать о новых профессиях, которые не так часто встречаются в повседневной жизни, но они достаточно интересные, и, может быть, мы сформируем новую команду», - заключила Подоплекина.

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