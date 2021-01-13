В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона

11:50, 13 января 2021, ПАИ

Обновленная рекреационная зона появится в лесном квартале в Себеже. Об этом рассказала директор нацпарка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

«Единственный в Себеже лесной квартал национального парка находится между озерами Себежское и Ороно, это 11-й квартал Мидинского лесничества, - рассказала Надежда Подоплёкина. – С октября по декабрь 2020 года мы начали уборку ветровала, убрали 230 кубов и планируем продолжить сейчас».

К лету там должен появиться город-сад и обновленная рекреационная зона нацпарка.

«Все, кто приезжает сейчас в Себеж, зачастую даже не знают, что здесь есть особо охраняемая природная территория, национальный парк», - отметила Подоплёкина.

Со стороны часовни и родника появится мини-презентационная зона нацпарка под названием «Зеленый квартал». Именно там к лету планируется создать первые шесть экологических троп.

«Возле родника будет несколько входов в презнтационную зону, появятся указатели - «Туда пойдешь — лесником станешь», «Туда пойдешь — охотоведом станешь», гидрометеорологом, ихтиологом, орнитологом, ученым-исследователем. Появится небольшой эколого-просветительский центр глэмпингового типа — это привычные туристические стоянки, места отдыха», - рассказала спикер.

У родника у посетителей будет возможность отдохнуть, выпить чай и услышать занятия, которые будут проводить наши ихтиологи, орнитологи, охотоведы.

«Мы установим световые опоры и камеры наблюдения, и охрана этого квартала будет осуществляться посредством современных систем», - подчеркнула Надежда Подоплёкина.

С помощью камер будет вестись учет посетителей, считываться аналитика. Так, можно будет узнать, сколько мужчин, женщин и детей посетили тропы и какие у них были эмоции.

«Все тропы будут небольшие — от 1,5 до 3 километров, они будут пересекаться между собой. На берегу появится тропа ихтиолога», - добавила спикер.

Посетители смогут не просто погулять пешком, но и прокатиться на багги, велосипедах, а зимой – на лыжах.

«Мы планируем, что эти тропы станут национальными. Здесь вы увидите мини-модель. У нас появится навигационная система — как схема в метрополитене. Дальше вы уже получите отсылку на территорию парка, где появятся отдельные кластеры», - подчеркнула директор нацпарка.

Кроме того, в «Зелёном квартале» будут аудиогиды. Сейчас ведутся работы по модернизации сайта, и в планах создать особую цифровую платформу, где можно будет скачать аудиогид — небольшие информационные звуковые дорожки. Будут также и интерактивные листы для разных возрастных категорий.