В молодёжном центре Пскова можно получить волонтёрскую книжку

14:21, 12 января 2021, ПАИ

В молодёжном центре Пскова можно получить волонтёрскую книжку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра.

Личная книжка волонтёра – это аналог трудовой книжки, только в неё заносится стаж работы не за деньги, а на добровольной и безвозмездной основе. В книжку записываются сведения о видах добровольческой (волонтёрской) деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке.

Сведения о трудовом стаже добровольца, поощрениях и дополнительной подготовке заполняются соответствующими организациями, в которых работает или проходит обучение волонтёр, и заверяются подписью ответственного лица и печатью данной организации.

Получателями книжек становятся молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, осуществляющие волонтерскую деятельность самостоятельно либо в общественных организациях. Книжка является своеобразным социальным портфолио, которое может помочь активной молодежи при поиске работы и трудоустройстве. Кроме того, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтерский опыт.

В Пскове для получения личной книжки волонтёра необходимо обратиться в молодёжный центр (улица Максима Горького, 15) или в комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова (улица Карла Маркса, 23) с паспортом и цветной фотографией 3 на 4 см.