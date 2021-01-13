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Общество

Нацпарку «Себежский» требуются волонтеры

Национальному парку «Себежский» требуются волнтеры. Об этом заявила директор нацпарка Надежда Подоплекина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

По ее словам, парк с удовольствием примет любую помощь, на сайте размещено положение о добровольчестве. Кроме того, Надежда Подоплекина рассказала, что в прошлом году в парк приезжали «ребята из Москвы» и помогли восстановить базу для юных школьников-исследователей Псковской области из школы «Истоки».

«Московские волонтёры помогли сделать новые настилы по болоту, перекрыли крыши беседок. Здесь, думаю, хватит работы всем. Волонтеры будут нужны уже с января-февраля, потому что предстоит разобрать всю старую инфраструктуру», - добавила гостья эфира.

Она также отметила, что сейчас нужно демонтировать старые постройки, чтобы на их месте появились музеи. К примеру, на кордоне Рудня есть питомник туй, который высадили 17 лет назад и забыли про него. Подоплекина отметила, что волонтеры, которые помогут нацпарку в уборке туй, смогут забрать деревья себе на память.

«Очень надеюсь, что жители региона обязательно в этом году к нам приедут, чтобы насладиться замечательной природой Псковской области», - добавила Подоплекина.  

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