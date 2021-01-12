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Общество

Сотрудники МЧС произвели осмотр печей и электроприборов в деревнях Логозовичи и Дуброво Псковской области

Жителям деревень объясняют правила пожарной безопасности. Фото МЧС Псковской области

 

МЧС по Псковской области и пожарные надзорные органы провели профилактические рейды в деревнях Логозовичи и Дуброво.

В ходе рейдов сотрудники не только осуществляют проверку противопожарного состояния домов, но и проводят профилактические беседы с жильцами.

Сотрудники МЧС произвели осмотр печей и электрооборудования жителей деревень, провели разъяснительные беседы о недопущении нахождения детей без присмотра и о детской шалости с огнём.

В завершение данного мероприятия сотрудники МЧС напомнили жителям номера телефонов экстренных служб и раздали памятки с основным сводом правил пожарной безопасности в быту.

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