Фантазии пожелала Елена Полонская псковским журналистам

10:48, 13 января 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила журналистов с Днем российской печати.

«Современный мир - огромное информационное пространство. Пресса, телевизионные и радиопередачи, интернет-издания ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий. Журналист - это и информатор, и защитник, и советчик. Представители вашей профессии занимают активную социальную позицию, являются проводниками прогрессивных идей. Благодаря вам каждый житель нашего города имеет возможность оперативно получать достоверную и проверенную информацию», - говорится в поздравлении.

«В день вашего профессионального праздника позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий и социально значимых проектов. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! Желаю вам высоких рейтингов, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда востребованными и интересными для своих читателей», - отметила Елена Полонская.