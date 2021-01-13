100 тысяч рублей заплатит псковичу магазин косметики за СМС-рекламу

16:03, 13 января 2021, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области оставил в силе постановление антимонопольного органа в отношении АО «Иль де Ботэ», предполагающее штраф в размере 101 000 рублей за распространение СМС-рекламы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

Ведомство рассматривало жалобу на поступление рекламного СМС-сообщения от имени компании. Владелец телефонного номера, на который пришла реклама, пояснил, что своего согласия на получение информации от магазина косметики и парфюмерии он не давал.

В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В свою очередь, компания «Иль де Ботэ» пояснила, что этот номер телефона был указан клиентом компании при заполнении анкеты при получении дисконтной карты. Однако анкета была оформлена совсем на другого человека. Более того, в управление были представлены две копии анкеты – одна от оператора связи, полученная компанией по запросу от «Иль де Ботэ», а другая непосредственно от магазина парфюмерии и косметики, при этом анкеты отличались друг от друга - почерком, видом подписи «клиента».

Оператор связи предоставил документы, подтверждающие, что данный номер телефона никогда прежде не принадлежал клиенту «Иль де Ботэ», заполнившему анкету.

«Если магазин планировал проводить рекламные СМС-кампании, нужно было заранее продумать механику подтверждения персональных данных, которые оставляют клиенты в регистрационных анкетах. Например, через СМС-код или подтверждение через e-mail или каким-либо еще другим способом. Закон говорит четко: реклама, распространенная посредством СМС или звонков, должна осуществляться при наличии согласия абонента, и нужно его получить, чтобы не платить штрафы», - сказала Ольга Милонаец.

По результатам рассмотрения дела суд оставил решение антимонопольного органа без изменений.