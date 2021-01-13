Бесплатное обучение предлагает детям псковский «Кванториум»

15:53, 13 января 2021, ПАИ

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает детей от 12 лет на бесплатное обучение на нулевой уровень по шести направлениям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в технопарке, занятия проходят в будние дни днём и вечером. Обучение проводится по таким направлениям: «Хайтек», «Наноквантум», «Промробоквантум», «VR/AR квантум», «Геоквантум» и «Аэроквантум». В «Хайтеке» ребята могут поработать на современном оборудовании: лазерных станках, 3D-принтерах, станках с ЧПУ. В «Наноквантуме» занятия проходят в оснащенной современной химической лаборатории. В «Промробоквантуме» учащиеся создают собственных роботов, а в «VR/AR квантуме» можно научиться моделировать 3D-объекты и миры, создавать собственные приложения виртуальной и дополненной реальности. В «Геоквантуме» дети разрабатывают интерактивные карты, создают 3D-макет местности, анализируют спутниковые изображения. «Аэроквантум» – место, где работают с беспилотными летальными аппаратами и учатся собирать, управлять и программировать квадрокоптеры.

В технопарке ребята работают над проектами в командах, участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. Также учащиеся могут посещать бесплатные занятия по английскому языку и математике.

Дата начала занятий зависит от набора групп.

Для зачисления необходимо заявление от родителей или представителей ребенка, вступительных испытаний нет. Оставить заявку и посмотреть расписание занятий можно здесь >>>

Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 (8112) 79-70-79.

Добавим, детский технопарк «Кванториум Псков» работает в рамках национального проекта «Образование».