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Общество

Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области

В 2020 году в Псковской области в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. В ходе исполнения контракта на автомобильных дорогах регионального значения нанесена разметка протяженностью 4 тысячи 19 км на площади свыше 461 тысячи квадратных метров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Для изготовления применялись различные материалы: горячий и холодный пластик, дорожная эмаль, а для улучшения видимости разметки — микростеклошарики со светоотражающими элементами.

Разметку наносили на территории всех муниципальных образований области механически и вручную. На разных этапах в работе было задействовано до 40 специалистов и до 15 единиц техники: «рисовали» осевую и краевую разметку, дублирующие знаки на проезжей части, разметку на искусственных дорожных неровностях, пешеходных переходах, шумовые полосы.

Заказчиком работ выступило ГБУ Псковской области «Псковавтодор», подрядной организацией — ООО «Знак-Трейд СПб». Сумма контракта составила около 60 млн рублей. Средства на работы выделены из областного бюджета. Гарантия на разметочную краску составляет до девяти месяцев, на термопластик — два года.

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