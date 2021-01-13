Главный редактор «Псковской провинции»: Газета обязана расширить сферу своего влияния и читательского охвата

15:58, 13 января 2021, ПАИ

В День российской печати главный редактор «Псковской провинции» Лилия Быстрова рассказала о результатах деятельности газеты.

«Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет, и это я отнесла бы к слогану нашей газеты, - отметила Лилия Быстрова. – Время идет, а мы остаемся».

Главный редактор отметила, что газете 90 лет, а проекту «Псковская провинция» - 20. За это время выросла читательская аудитория, сферы распространения. Лилия Быстрова подчеркнула, что за это время отмечался рост разработки и реализации самых различных проектов, в том числе «ЕВРОпровинция», когда газета выходила под своим логотипом, но в переводе в изданиях девяти городов Эстонии, Латвии и Белоруссии. Или специального приложения «ЭТНОсфера», ориентированного на широкую целевую аудиторию, как в плане национальной принадлежности, так и её социальной составляющей.

Благодаря федеральным грантам и конкурсам газете удалось сохранить финансовую стабильность.

«За все эти годы предприятие ни разу не было убыточным, - подчеркнула Лилия Быстрова. – Переход в АНО «МЕДИА 60» стал для нас сложным и неоднозначным, год перехода в холдинг принес нам некоторые потери, но уже в 2020 году мы стали возвращаться в наше любимое русло – развития».

Также главный редактор выразила благодарность учредителям – администрации Псковской области, администрации Псковского района и депутатам районного Собрания, благодаря которым удалось сохранить объем, структуру газеты и профессиональный журналистский коллектив.

За год тираж газеты увеличился на 10% (январь 2020 - 5300 экземпляров, декабрь 2020 – 5950 экземпляров).

«В настоящее время проводится работа с частными распространителями, райпо, торговыми сетями, социальная подписка», - отметила главный редактор.

С №1 выпуска от 13 января 2021 года в дополнение к уже имеющимся контрагентам («Империал», сеть магазинов «Магнит», «Ивица», райпо Псковской области, магазины розничной торговли) продвигать газету будут шесть новых магазинов «Пушкиногорье».

С 2021 года увеличилось количество волостей Псковского района, которые оформили подписку за счет собственных бюджетов.

Кроме того, реализованы раньше заявленного срока федеральные гранты по темам «Туризм», «Экология» и «Здравоохранение», проект газеты по волостям «Нацпроекты для людей», нацпроект по иностранным студентам, проект по СЕТО.

А публикация газеты от 6 мая 2020 года «У деревни Кирово» заняла первое место во всероссийском конкурсе «Хорошие новости».

«Не собираемся на этом успокаиваться, газета должна, просто обязана расширить сферу своего влияния и читательского охвата», - добавила Лилия Быстрова.