Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года

16:12, 13 января 2021, ПАИ

В Псковской области с 1 января 2021 года увеличили размер материнского капитала, сообщили в региональном ОПФР.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала проиндексирован на 3,7 % и составляет 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 руб.) за первого ребенка. При рождении второго выплата увеличивается на 155 550 рублей (в 2020 – на 150 тысяч рублей), если право на материнский капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

За второго, третьего и последующих детей – 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 руб.), если ранее право на материнский капитал не возникало.

Также на 3,7 % проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется беззаявительно в проактивном режиме, то есть автоматически приходит в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Для назначения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения. В 2021 году это 12 593 рубля (в 2020 году – 12 276 рублей). Выплату можно получать до достижения ребенком трехлетнего возраста.