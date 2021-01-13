Для псковских ярмарок планируют заказать деревянные домики

17:30, 13 января 2021, ПАИ

Организаторы псковских ярмарок планируют заказать деревянные домики для участников. Об этом сообщила директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

Она отметила, что сейчас ведутся переговоры с рядом инвесторов, чтобы сделать деревянные домики «на века». «Парковые зоны расширяются, и, естественно, мы планируем делать ярмарки и выставки не только в зоне улицы Пушкина и в Детском парке. Есть планы делать красивые ярмарки в Финском парке, развивать зону отдыха на Четырёх углах - проект красивый, зону привели в порядок. Будем стараться делать мероприятия и там, чтобы людям было интересно посещать эти парки», - рассказала Елена Павлова.

По её словам, в этом году, несмотря на то что торговцам запретили участие в ярмарке со своими палатками и своим оборудованием, все они остались довольны: «Не надо собирать-разбирать свои строения, нет возни с машинами. Было удобно и то, что они могли оставлять товар в наших палатках. На ярмарках всегда организуется охрана», - пояснила спикер.

Деревянные домики, по её словам, расширят возможности защиты и украшения мероприятия. Строения планируется сделать сборно-разборными не на один год, чтобы они везде смотрелись - и в зоне охраны памятников, и на других зонах.