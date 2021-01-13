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Общество

Окунуться в купель на Крещение псковичи смогут у Мирожского монастыря

Для жителей и гостей Пскова к празднику Крещения Господня оборудуют купель на реке Великой возле Мирожского монастыря в районе городского пляжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и 19 января с 10:00 до 17:00.

Псковичам напоминают правила безопасности при купании в крещенской купели:

- окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных местах купания под присмотром спасателей;

- прежде чем ступить в воду, обязательно нужно хорошенько размяться; раздевшись, выполните несколько приседаний, наклонов и других несложных упражнений;

- к купели подходите в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви;

- не ныряйте с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; погружение нужно начинать с ног; войдя в воду, необходимо окунуться и сразу выйти;

- не рекомендуется быть в воде дольше чем одну минуту во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь; испугавшись, он может легко забыть, что умеет плавать;

- после купания необходимо растереться сухим махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду, по завершении купания рекомендуется выпить чашку горячего чая.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). По традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях.

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