240 тысяч заплатит пскович за попытку узнать государственную тайну

17:16, 13 января 2021, ПАИ

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Псковской области, который пытался получить сведения, составляющие государственную тайну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мае прошлого года 27-летний молодой человек пытался узнать у одного из пограничников сведения о системе охраны государственной границы. Добытые сведения он хотел использовать для организации контрабандной деятельности через государственную границу России, чтобы улучшить свое материальное состояние. Часть прибыли от преступного бизнеса он предложил пограничникам.

Сотрудники погрануправления задокументировали преступное предложение, гражданин был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей.

Пограничное управление предупреждает, что помимо штрафов санкция статьи 283.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.