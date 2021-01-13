В Псковской области на 8% сократилось количество детей-сирот

17:31, 13 января 2021, ПАИ

На 8% сократилось количество детей-сирот в Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По состоянию на начало 2021 года в органах опеки и попечительства Псковской области на учете состоит 1983 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с прошлым годом число таких детей сократилось на 177.

Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по итогам 2020 года сократился на 16%. Общее количество детей-сирот, состоящих на учете в региональных органах опеки и попечительства, сократилось на 8%.

Вместе с тем растет численность детей, находящихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством, в приемных семьях). В 2020 году она составила 1818 ребят, или 92% от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 165 детей воспитываются в специализированных организациях и обучаются в учреждениях профессионального образования.

В регионе также продолжает сохраняться положительная динамика по сокращению выявления детей этой категории, а также устройству их в принимающие семьи. В 2020 году выявлено 199 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 24% меньше, чем в 2019 году. Устроено на воспитание в принимающие семьи 210 ребят, возвращено на воспитание родителям 44 ребенка.