В Пскове подписано соглашение о сотрудничестве профсоюзов Витебской, Псковской и Смоленской областей на 2021 год

17:59, 13 января 2021, ПАИ

13 января в Пскове подписано соглашение о сотрудничестве профсоюзов Витебской, Псковской и Смоленской областей на 2021 год. Свою подпись от нашего региона под документом поставил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Витебское и Смоленское объединения профсоюзов сотрудничают с 1991 года, спустя 7 лет к ним присоединились псковичи. С тех пор ежегодно или раз в два года стороны подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В 2021 году к нему решили присоединиться также профсоюзы Великого Новгорода.

Среди основных направлений сотрудничества в соглашении значатся защита трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, подготовка предложений к разрабатываемым законодательным и нормативно-правовым актам, обмен опытом между областными организациями профсоюзов, а также сотрудничество в области культуры, физкультуры и спорта, оздоровления и туристско-экскурсионного обслуживания членов профсоюзов и их семей.

«Сотрудничество наших объединений и членских организаций отраслевых профсоюзов дает хороший импульс, обогащает опытом. Мы многое берем у профсоюзов Беларуси. Что касается трехстороннего сотрудничества, то Псков и Смоленск – единственные представители Российской Федерации, которые принимают участие в выездном заседании президиума», - сообщил председатель Смоленского областного объединения организаций профсоюзов Евгений Максименко.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов напомнил, что осенью 2020 года в Витебске состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В состав псковской делегации тогда входили предприниматели, представители профильных комитетов и члены профсоюзов. Все это дало огромный импульс для дальнейшего развития, в том числе профсоюзного движения двух стран.

Благодаря активной позиции Михаила Ведерникова многие проблемы в Псковском регионе в минувшем году удалось решить. В частности, было заключено региональное трехстороннее соглашение о минимальном размере оплаты труда. Кроме того, Псковский областной совет профсоюзов добился подписания соглашения об оздоровлении медработников в период пандемии. Теперь более 100 человек смогут поправить свое здоровье после перенесенного заболевания в профсоюзных здравницах области. На эти цели планируется выделить более 1,2 млн рублей.

В свою очередь псковские профсоюзные организации намерены перенимать все лучшее у соседей. Речь идет о белорусском опыте увеличения членской базы за счет создания первичных организаций на предприятиях всех форм собственности, а также законе о социальном партнерстве. Много интересных наработок также в Новгородской области. Они касаются занятости молодежи, а также совместных выездных заседаний представителей прокуратуры, профсоюзов и трудовой инспекции.