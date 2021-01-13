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Общество

В Великих Луках открыли октагон – специальную клетку для смешанных единоборств

Теперь у борцов есть возможность чувствовать себя, как на соревнованиях. Фото luki.ru

 

Сегодня, 13 января, в Великих Луках состоялось долгожданное для спортсменов событие: в спорткомплексе «Стрелец» открыли октагон – специальную восьмиугольную клетку для ММА. Об этом сообщил сайт «Луки.ру». Почётным гостем мероприятия стал депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, который активно поддерживает развитие единоборств и спорта в целом в нашем регионе.

Приветствуя спортсменов и тренеров, Александр Козловский подчеркнул, что приобретение октагона стало возможным благодаря совместной работе администрации региона и комитета по спорту области, а также непосредственному участию губернатора Михаила Ведерникова, который уделяет большое внимание развитию спорта.

Клетку для ММА спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» приобрела в конце 2020 года на средства областной субсидии, выделенной по программе «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва».

Великолукская клетка для ММА – уникальная и первая в своём роде в нашем регионе. Она восьми метров в диаметре и с метровым помостом.

Работа бойцов в клетке отличается от работы на ковре и ринге. Теперь у великолукских спортсменов есть возможность отрабатывать определённые механизмы в домашних условиях, а не непосредственно на соревнованиях, что, безусловно, положительно скажется на результативности выступления бойцов.

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