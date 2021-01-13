Псковский музей-заповедник продлевает праздники

21:15, 13 января 2021, ПАИ

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Псковский музей-заповедник продлил программы с новогодней и рождественской историями, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском музее-заповеднике.

ПРИКАЗНЫЕ ПАЛАТЫ

16 января в 14:00 пройдёт культурно-образовательная интерактивная программа, в рамках которой гостям расскажут историю празднования Рождества Христова, традиции вертепных представлений и украшения ёлочки. Кроме того, пройдёт мастер-класс по изготовлению новогодней открытки.

23 января в 14:00 в программе «Кремлёвская ёлка» жена псковского купца расскажет юным псковичам о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси. Гостем программы станет богатый европейский купец. Закончится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

30 января в 14:00 псковичи смогут познакомиться с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине, сделать ангелочка на память, услышать живое фольклорное пение и поиграть в народные игры.

Также родители с детьми от 8 лет смогут в удобное для них время записаться на игру-квест «В поисках ларца Ермолая», в рамках которой можно познакомиться с историей Довмонтова города, услышать легенду о кладе, взобраться на башню, расшифровать карту, попасть копьём в мишень, вычислить математические формулы и многое другое. Принимаются группы в размере 8-10 человек.

Мастер-класс в форме настольной игры «Во что играли наши предки» познакомит участников с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги. Участники погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, увидят интересные археологические находки шашек и научатся играть в игры «Мельница» и «Тавлеи».

ДВОР ПОСТНИКОВА

Каждую субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 14:00 можно познакомиться с историей праздника через новогодние игрушки в программе «Вокруг новогодней ёлки» или послушать историю рождественских традиций в программе «Чудо рождественской ночи».

Кроме того, можно познакомиться с двором купцов Постниковых и его новыми хозяевами в программе «В гости к профессору Мешкову» и посетить программу «Коляда пошла по дорожке…», основанную на традиционной и фольклорной культуре Псковского края.

На данный момент экскурсии в музее проходят для небольших групп, до 5-10 человек, исключительно по предварительной записи. Узнать дополнительную информацию, цену и записаться на программы можно по телефону +7-8112-29-22-60.