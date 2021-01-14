«Лофт» в Пскове проводит конкурс видеороликов

10:53, 14 января 2021, ПАИ

Центр развития молодежи «Лофт» объявляет конкурс видеороликов «60 кадров в секунду», приуроченный к открытию в Пскове нового креативного пространства. Об этом Псковскому агентству информации сообщил исполнительный директор АНО «Центр развития молодежи «Лофт» Антон Ковальский.

Конкурс призван пробудить у жителей Псковской области интерес к изучению своего региона с его красивой природой, уникальными историческими и архитектурными памятниками, местами, где жили, творили и работали Александр Пушкин, Сергей Довлатов, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Михаил Кутузов, Петр Коновницын, Софья Ковалевская и многие другие.

«Мы хотим, чтобы все работы, которые придут к нам на конкурс, увидело как можно больше людей, и будем делать для этого всё возможное. Лучшие из них мы обязательно покажем на нашем открытии. Наша команда часто ездит по региону и считает, что в Псковской области очень много интересного, даже у самой маленькой деревни есть своя история и персональная гордость. Мы хотим, чтобы участники конкурса делились ими с нами. Хотим испытывать здоровое чувство патриотизма и гордость за край, в котором живём. Это хороший стимул делать жизнь вокруг лучше», - считает Антон Ковальский.

Победитель «60 кадров в секунду» получит 100 тысяч рублей. Организаторы оставляют за собой право наградить и другие работы.

Заявки принимаются до 10 февраля 2021 года, а победителя планируют объявить уже 16 февраля с последующим награждением на открытии креативного пространства.

Организаторы рекомендуют ознакомиться с положением конкурса. В нём прописаны условия и критерии, по которым жюри будет оценивать работы.