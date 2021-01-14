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Общество

Васильев день отмечают 14 января: что можно и нельзя делать в этот день

14 января наступил Васильев день по народному календарю. До календарной реформы этот день совпадал с началом нового года, отмечался в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский, пишет calend.ru.

Василий Великий в IV веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

На Руси святой получил неблагозвучное прозвище — Василий Свинятник. В народе Василий считался покровителем свиней, а на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие. В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка»; «Кишку да ножки в верхнее окошко».

Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 — «страшные».

В этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас. В долг же не давали — чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд — засевание зерен — должен был способствовать урожайности. Дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.

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