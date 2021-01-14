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Общество

Актер Дмитрий Гусев умер за рулем автомобиля в Москве

Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

В Москве актера Дмитрия Гусева обнаружили мертвым в своей машине на юго-востоке города, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Актера обнаружили 13 января около 16:42 на 1-й Курьяновской улице очевидцы. Автомобиль стоял на месте, но продолжал газовать. По предварительным данным, актер потерял сознание за рулем, когда остановился. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли тело из автомобиля. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Гусев родился в 1975 году, окончил театральный институт в Ярославле. В 2001 году стал актером Московского театра на Юго-Западе. Он сыграл в 140 фильмах и сериалах.

Театр на Юго-Западе, в котором Гусев работал, назвал смерть артиста невосполнимой утратой для труппы.

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