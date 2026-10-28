23-й муниципальный центр добровольчества открылся в Псковской области
Муниципальный центр добровольчества официально открылся в деревне Торошино Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Центр в Торошино стал 23-м в единой сети центров добровольчества Псковской области. Это событие знаменует собой очередной важный шаг в развитии добровольческого движения региона и расширении инфраструктуры поддержки гражданских инициатив.
Площадка позволит местным жителям объединяться ради добрых дел, обмениваться опытом и реализовывать собственные социальные инициативы.
«Открытие 23-го центра – это не просто цифра. Это тысячи новых возможностей делать добро вместе. Мы видим запрос жителей на объединение, и создание таких пространств помогает выстраивать системную работу с волонтёрами на местах», – отметила руководитель ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области Алина Корнылева.
На базе центра будут проходить обучающие семинары, встречи с экспертами и координация волонтерских акций.
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