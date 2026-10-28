23-й муниципальный центр добровольчества открылся в Псковской области

21:46, 28 октября 2026, ПАИ

Муниципальный центр добровольчества официально открылся в деревне Торошино Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Центр в Торошино стал 23-м в единой сети центров добровольчества Псковской области. Это событие знаменует собой очередной важный шаг в развитии добровольческого движения региона и расширении инфраструктуры поддержки гражданских инициатив.

Площадка позволит местным жителям объединяться ради добрых дел, обмениваться опытом и реализовывать собственные социальные инициативы.

«Открытие 23-го центра – это не просто цифра. Это тысячи новых возможностей делать добро вместе. Мы видим запрос жителей на объединение, и создание таких пространств помогает выстраивать системную работу с волонтёрами на местах», – отметила руководитель ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области Алина Корнылева.

На базе центра будут проходить обучающие семинары, встречи с экспертами и координация волонтерских акций.

Ранее сообщалось, что в региональном Доме молодёжи прошёл слёт «Школы актива» псковского отделения «Движения первых».