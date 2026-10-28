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Общество

РЖД не изменят правила перевозки животных в поездах

Правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования с 1 февраля 2027 года менять не будут. Об этом сообщили в РЖД.

Фото: ПАИ

В компании изучили отзывы как владельцев питомцев, так и пассажиров без животных. По словам представителей РЖД, приоритет – комфорт и безопасность всех пассажиров, а также атмосфера взаимного уважения и заботы в поездах.

Сейчас мелких домашних животных в поездах перевозят в переносках, клетках или контейнерах в местах для ручной клади. Размер такой переноски по сумме трёх измерений не должен превышать 180 сантиметров. Она не должна мешать другим пассажирам или создавать препятствия для свободного перемещения людей по вагону. За присмотр за животным полностью отвечает владелец.

Если пассажир хочет обеспечить питомцу больше комфорта, он может выкупить дополнительное место. Для крупных собак, которые не помещаются в переносках указанных размеров, можно выкупить все места в купе купейного вагона или СВ – тогда отдельно за перевозку животного платить не нужно.

Кроме того, доступна перевозка животных без сопровождения владельцев. В этом случае габариты переноски по сумме трёх измерений также не должны превышать 180 сантиметров, а вес – 75 килограммов.

Напомним, в октябре Федеральная пассажирская компания – национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании – опубликовала информацию о том, что давно назрела необходимость пересмотра правил перевозки питомцев. По словам её представителей, в компанию всё чаще поступают жалобы пассажиров на перевозку питомцев в местах, не предназначенных для этих целей.

«Заботимся о комфорте всех пассажиров – и тех, у кого лапки», – отметили в компании.

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