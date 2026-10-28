Школьников познакомили с историей псковской деревни, где родился князь Владимир

22:20, 28 октября 2026, ПАИ

Ребята из каникулярного лагеря средней общеобразовательной школы № 16 города Пскова имени Героя России Алексей Воробьёва прошли квест «Легенда о князе» в библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Библиотечное мероприятие из цикла «Городский секреты: истории в кирпичах» было посвящено истории деревни Будник, где по преданию родился внук княгини Ольги князь Владимир Святославич, крестивший Русь.

Участникам квеста предстояло под руководством сказительницы Лады собрать печати Владимира Красное Солнышко на станциях «Летописная», «Ключница», «Следовик» и «Археологи». В ходе испытаний библиотекари ознакомили школьников с историческими источниками, в которых деревня Будник упоминается как место рождения князя Валдимира Святославича, проверили ребят на внимательность и умение запоминать, научили считывать следы и работать с артефактами.

Квест завершился мастер-классом: каждый школьник смог сделать себе личный оберег – традиционную куклу-мотанку.

В конце ноября в библиотеке состоится завершающее мероприятие из цикла «Городские секреты: истории в кирпичах» – игра «Я помню! Я горжусь».