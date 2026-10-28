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Общество

Комитет Заксобрания Псковской области одобрил изменения в законе об охоте

Комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию рассмотрел поправки к региональному закону «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

  • Заседание комитета
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Заседание комитета
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Заседание комитета
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Заседание комитета
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Законопроект, разработанный региональным правительством, предусматривает возможность для охотников, не добывших животное в течение первоначального 30-дневного срока, получить ещё одно разрешение в пределах сроков охоты на копытных животных и медведей в текущем сезоне. Для этого необходимо официально сдать неиспользованную часть ранее выданного разрешения.

Председатель комитета, вице-спикер Андрей Козлов назвал инициативу своевременной и справедливой. Также он предложил распространить действие нормы на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2026 года. С учётом этого уточнения законопроект единогласно поддержали члены комитета.

Накануне сессии состоялось и заседание комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту. Депутаты рассмотрели вопрос о награждении почётными грамотами Законодательного Собрания Псковской области.

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