Руководители профсоюзов Витебской, а также Новгородской, Псковской и Смоленской областей поделились опытом работы в пандемию

09:40, 14 января 2021, ПАИ

Руководители профсоюзов Витебской, а также Новгородской, Псковской и Смоленской областей поделились опытом работы в пандемию, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По единому мнению, минувший 2020 год оказался для профсоюзов непростым. От некоторых запланированных мероприятий пришлось отказаться, другие были проведены в онлайн-формате.

С начала пандемии все профсоюзные организации работали на минимизацию негативных последствий на экономику регионов, занимались защитой трудовых прав работников. Например, председатель Новгородской областной федерации профсоюзов был включен в состав штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией. В мае Андрей Никитин обратился к профсоюзам с просьбой провести мониторинг мер поддержки бизнеса, а также проконтролировать стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом.

«Итогом нашей работы стало включение дополнительных категорий медработников в список, имеющих право на стимулирующие выплаты за работу с ковид-больными. Кроме того, профсоюзы застраховали членов профсоюза в отрасли здравоохранения, связи (почтовиков), химической промышленности», - сообщил председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов.

«В Смоленской области профсоюзы госучреждений, образования, культуры, здравоохранения, связи и лесных отраслей закупали дезинфицирующие средства, маски, оказывали материальную помощь переболевшим членам профсоюза. На железной дороге и предприятиях Электропрофсоюза волонтерские бригады доставляли пенсионерам и ветеранам продуктовые наборы. Профсоюз работников здравоохранения обеспечивал горячим питанием сотрудников инфекционного госпиталя и волонтеров-медиков», - проинформировал председатель Смоленского областного объединения организаций профсоюзов Евгений Максименко.

Актуальными проблемами для смолян также были сокращение вакансий для молодежи, а также организация переобучения и возрождение конкурсов профессионального мастерства.

Главным достижением псковичей в минувшем году председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов назвал заключение регионального трехстороннего соглашения о минимальном размере оплаты труда. Кроме того, подписано соглашение об оздоровлении медицинских работников в период пандемии. В соответствии с ним поправить свое здоровье после перенесенного заболевания в профсоюзных здравницах области смогут более 100 человек.

В новом году профсоюзы намерены сделать упор на воссоздание координационных советов для решения проблем занятости, охраны труда и правовой защиты членов профсоюзов. «Мы движемся по пути кадрового и организационного укрепления всей нашей федерации», - подчеркнули участники встречи.